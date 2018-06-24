Сборная Англии разгромила Панаму в матче ЧМ-2018 и вышла в плей-офф

Встреча группы G прошла 24 июня в Нижнем Новгороде.

Игра завершилась со счетом 6:1.

У сборной Панамы на 78-й минуте отличился Фелипе Балой, для его команды это первый гол на чемпионатах мира. У победителей хет-трик сделал Харри Кейн (22, 45+1, 62), забивший первые два мяча с пенальти и вышедший на первое место в списке бомбардиров. Также отличились Джон Стоунз (8, 40) и Джесси Лингард (36).

Сборная Англии набрала шесть очков и после двух туров завоевала путевку в 1/8 финала вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы. Команды Панамы и Туниса лишились шансов на выход из группы, пишет «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник