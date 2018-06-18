Сборная Англии вырвала победу у Туниса в матче ЧМ

Встреча группы G прошла в Волгограде 18 июня.
На 11-й минуте матча счет открыл нападающий англичан Харри Кейн. На 12-й минуте голкипер тунисцев Муэз Ассен покинул поле из-за травмы, его заменил Фарку Бен-Мустафа.
На 33-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Англии, который реализовал полузащитник Ферджани Сасси. На 90-й минуте Кейну удалось оформить дубль, итог встречи — 2:1 в пользу англичан.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в группе G бельгийцы разгромили команду Панамы со счетом 3:0.
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