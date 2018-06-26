Сборная Аргентины добилась выхода в 1/8 чемпионата мира

Аргентинцы 26 июля в Санкт-Петербурге одержали победу над командой Нигерии.

Счет в матче на 14-й минуте открыл Лионель Месси. Этот гол стал 100-м на чемпионате мира в России. На 49-й минуте отличился полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес с пенальти. Победный мяч на 86-й минуте забил защитник аргентинцев Маркос Рохо.

Сборная Аргентины одержала первую победу, набрала четыре очка и заняла второе место в группе D, уступив лидерство хорватам.

В 1/8 финала команда сыграет с Францией, которая заняла первое место в группе С. Нигерийцы завершили выступления на турнире.

Матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Франции пройдет 30 июня в Казани, сообщает ТАСС.

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