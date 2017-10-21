Сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Нигерией в Краснодаре

Об этом сообщила Ассоциация футбола страны.

Встреча Аргентины и Нигерии состоится на стадионе клуба «Краснодар» 14 ноября.

Намеченный на 11 ноября товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоится на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборная Аргентины привезет в Россию основные составы команд, в том числе в товарищеских матчах примет участие Лионель Месси.

Аргентина попала на ЧМ-2018 благодаря хет-трику Месси в последнем туре квалификации. Нападающий — лучший бомбардир в истории ФК «Барселона» и сборной Аргентины.

Вернуться на ленту

Источник