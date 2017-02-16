Сборная армейцев по биатлону проведет открытую тренировку в Сочи

В Сочи 17 февраля пройдет открытая тренировка членов сборной Вооруженных сил РФ по биатлону.

Она начнется в 10:30 в комплексе для соревнований по горнолыжному спорту и биатлону «Лаура».

В команду вошли чемпион Европы прапорщик Эдуард Латыпов, чемпион мира по летнему биатлону прапорщик Петр Пащенко, чемпион мира по летнему биатлону прапорщик Галина Нечкасова, чемпионка Европы младший сержант Анастасия Загоруйко, чемпионка Европы среди юниоров младший сержант Ульяна Кайшева.

Тренер ЦСКА по зимним видам спорта лейтенант Виктор Васильев расскажет о правилах проведения соревнований, поделится своими навыками в биатлоне, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернте-портал «Кубань 24», III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным. С 24 по 26 февраля в Сочи продлят работу общественного транспорта.

Более 550 волонтеров будут задействованы в организации III зимних Всемирных военных игр.

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