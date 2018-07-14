Сборная Бельгии обыграла Англию в матче за третье место в ЧМ-2018

Встреча состоялась 14 июля в Санкт-Петербурге.

Счет открыла сборная Бельгии — на 4-й минуте матча гол забил Томас Менье.

Второй гол в ворота сборной Англии на 82-й минуте отправил бельгиец Эден Азар.

Игра закончилась со счетом 2:0.

Сборная Бельгии впервые завоевала медали чемпионата мира. Бельгийцы никогда не играли в финале ЧМ и второй раз боролись за бронзу. На турнире в Мексике в 1986 году в матче за третье место сборная Бельгии в дополнительное время проиграла команде Франции со счетом 2:4, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финале ЧМ-2018 15 июля хорваты встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла команду Бельгии.

Президент России Владимир Путин 15 июля примет участие в награждении победителя чемпионата мира по футболу.

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