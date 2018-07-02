Сборная Бельгии обыграла Японию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Матч состоялся 2 июля в Ростове-на-Дону.
Первый тайм закончился со счетом 0:0.
Во втором тайме первый гол в ворота Бельгии отправил нападающий сборной Японии Генки Харагуси (48-я минута). Второй — Такаси Инуи (52-я минута).
На 70-й минуте бельгиец Ян Вертонген забил в ворота Японии, на 76-й — бельгиец Маруан Феллайни сравнял счет.
В добавленное время (90+4) бельгиец Насер Шадли забил третий мяч в ворота Японии.
Матч завершился со счетом 3:2.
Сборная Бельгии сыграет в 1/4 чемпионата с командой Бразилии, которая 2 июля обыграла сборную Мексики.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала Россия сыграет с командой Хорватии 7 июля.
Фоторепортаж из сочинской фан-зоны во время матча Россия — Испания смотрите здесь.
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