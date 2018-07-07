Сборная Бельгии победила команду Бразилии и вышла в 1/2 финала ЧМ-2018

Встреча прошла 6 июля на «Казань-Арене».
На 13-й минуте футболист сборной Бразилии Фернандиньо забил автогол. На 31-й минуте бельгиец Кевин Де Брюйне точно пробил в дальний угол и увеличил отрыв своей команды.
На 76-й минуте Ренато Аугусто сумел отвоевать одно очко для Бразилии, однако матч закончился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.
Сборная Бельгии в полуфинале турнира встретится с командой Франции, которая ранее выиграла у команды Уругвая.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вторая пара полуфиналистов ЧМ определится 7 июля. В Самаре встретятся команды Швеции и Англии, в Сочи — России и Хорватии.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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