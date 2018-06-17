Сборная Бельгии провела пресс-конференцию на стадионе «Фишт» в Сочи

Команда 18 июня сыграет на сочинской арене со сборной Панамы.

Это не первый визит команды в Сочи — в марте 2017 года именно они открывали арену матчем с россиянами. Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Мы год назад играли здесь, на «Фиште». Мы знаем этот стадион. Организация и условия здесь прекрасные!», — сказал на пресс-конференции 17 июня главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

От матча со сборной Панамы бельгийцы ждут победного результата. На мундиале «красные дьяволы» планируют задержаться до финальной игры.

«Здорово здесь находиться. Прекрасный вид, пляж. Но наслаждаться и отдыхать мы будем после того, как выиграем чемпионат мира», — отметил вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Бельгию считают одним из фаворитов ЧМ. В составе — много звезд мирового масштаба. На групповом этапе эта сборная проведет матчи против Англии, Туниса и Панамы. В Сочи «красных дьяволов» поддержит около 1 тыс. болельщиков. Латиноамериканцы же рассчитывают на более внушительный десант. Матч Бельгия — Панама стартует в 18:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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