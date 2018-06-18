Сборная Бельгии разгромила команду Панамы на матче ЧМ в Сочи

Встреча группы G прошла на стадионе «Фишт» 18 июня.

Счет на 47-й минуте открыл нападающий бельгийцев Дрис Мертенс, который ударом из-за пределов штрафной послал мяч в дальний угол. На 69-й минуте Ромелу Лукаку головой забил второй гол в ворота панамцев, а через шесть минут оформил дубль.

Итоговый счет — 3:0 в пользу сборной Бельгии.

Матч посетили 43 тыс. 257 зрителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в следующем матче на стадионе «Фишт» 23 июня встретятся сборные Германии и Швеции. Немцы ранее уступили мексиканцам, а шведы победили команду Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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