Сборная Бразилии на матче ЧМ вырвала победу у Коста-Рики

22 июня в 16:56

Встреча прошла 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

На 77-й минуте встречи защитник сборной Коста-Рики Джанкарло Гонсалес слегка придержал форварда Бразилии Неймара в своей штрафной площади. Бразилец картинно упал, после чего арбитр Бьорн Куйперсназначил пенальти.

Однако голландец посмотрел видеоповтор и отменил свое решение. Таким образом, впервые в истории чемпионатов мира пенальти отменили после использования системы VAR.

Счет в добавленное время открыл Филиппе Коутиньо, забивший в ворота Коста-Рики на 91-й минуте матча. На 97-й минуте Неймар увеличил разрыв. Команда Бразилии победила со счетом 2:0, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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