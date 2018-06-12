Сборная Бразилии отметила день рождения Коутиньо в Сочи

На открытой тренировке 12 июня футболиста поздравили с 26-летием.
Филиппе Коутиньо по южноафриканской традиции обсыпали мукой и разбили об его голову куриное яйцо.
Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории чемпионатов мира, однако в последний раз она выигрывала мировое первенство в 2002 году в Японии и Южной Корее. Сборная Бразилии также является единственной командой, принимавшей участие в финальных турнирах всех 20 чемпионатов мира, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинские школьники побывали на открытой тренировке сборной Бразилии по футболу.
Сборную Бразилии по футболу встретили в Сочи традиционным караваем. Они прибыли на курорт в ночь на 11 июня.
Фоторепортаж с тренировки сборной Бразилии смотрите здесь.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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