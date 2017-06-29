Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций по футболу

В Казани 28 июня сборные Португалии и Чили сразились в полуфинальном матче турнира.

Основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьей.

В серии пенальти вратарь чилийцев Клаудио Браво трижды отразил нападение, а его коллеги по команде Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес смогли реализовать 11-метровые и привели сборную Чили к победе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», португальцы заняли первое место в группе А. На Кубке конфедераций команда стартовала с матча против Мексики — 2:2. Затем провела игру с Россией — 1:0. Португальцы завершили групповой этап битвой с новозеландцами — 4:0.

Сборная Чили заняла второе место в группе В. Ранее она одержала победу над Камеруном — 2:0. Потом сыграла вничью с Германией — 1:1. С таким же счетом чилийцы сыграли со сборной Австралии.

Второй финалист турнира определится в Сочи 29 июня. В этом матче встретятся сборные Мексики и Германии.

Сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций, проиграв Мексике.

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