Сборная Франции по футболу выиграла у австралийцев в матче ЧМ-2018

Игра прошла 16 июня в Казани.

Матч закончился со счетом 2:1. Авторами голов стали французские футболисты Антуан Гризманн и Поль Погба. Один гол забил в ворота соперника австралиец Миле Единак.

На чемпионате мира по футболу — 2018 впервые применили систему видеопомощи арбитрам. Cистемой VAR воспользовался уругвайский судья Андрес Кунья — главный арбитр матча Франция — Австралия. В результате на 55-й минуте он назначил пенальти в ворота австралийцев.

Чемпионат мира в России стал первым, на котором используется система VAR.

В следующем матче 21 июня сборная Франции сыграет с командой Перу, а сборная Австралии в этот же день встретится с командой Дании, сообщает «Р-Спорт».

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник