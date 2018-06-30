Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу 30 июня прошел в Казани.

Сборные Франции и Аргентины встречались на «Казань Арене». Игра началась в 17:00.

На 13-й минуте матча Антуан Гризманн реализовал пенальти и вывел Францию вперед — 1:0. Аргентина сравняла счет на 41-й минуте, гол забил Анхель Ди Мария. Команды ушли на перерыв.

Во втором тайме Месси после розыгрыша углового подхватил мяч на краю штрафной и, не глядя, нанес удар. Мяч попал в Габриэля Меркадо. Тот на 48-й минуте матча направил его в ворота Франции — 1:2. На 57-й минуте Бенжамен Павар сравнял счет — 2:2.

Далее дважды за сборную Франции отличился Килиан Мбаппе. На 64-й минуте мяч после рикошета от аргентинцев достался Мбаппе, он резким движением выскочил на вратаря и послал мяч в ворота. На 68-й минуте французский футболист оформил дубль — 4:2.

Следующим цифры на табло изменил аргентинский футболист Серхио Агуэро (90+3) — 4:3. Счет сохранился до конца матча.

В итоге сборная Франции одержала победу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на стадионе «Фишт» в Сочи 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют Уругвай и Португалия. Матч начнется в 21:00.

Сборная России на этой же стадии сыграет на стадионе «Лужники» 1 июля в 17:00 против команды Испании. Победитель этой пары попадет в Сочи 7 июля, где пройдет матч 1/4 финала. В Нижнем Новгороде 1 июля в 21:00 начнется встреча между командами Хорватии и Дании.

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