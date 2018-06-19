Сборная Германии по футболу прибыла в Сочи

Самолет с немецкой командой приземлился в аэропорту Сочи вечером 19 июня.
Об этом футболисты сообщили в Twitter.
Действующие чемпионы мира на ЧМ базируются в подмосковном оздоровительном комплексе «Ватутинки».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Германии встретится 23 июня на стадионе «Фишт» в Сочи с командой Швеции.
В стартовом матче группы F команда Германии со счетом 0:1 уступила соперникам из Мексики. Шведы оказались сильнее команды из Южной Кореи.
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что переезд в Сочи пойдет на пользу команде.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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