Сборная Германии по футболу прибыла в Сочи

Самолет с немецкой командой приземлился в аэропорту Сочи вечером 19 июня.

Об этом футболисты сообщили в Twitter.

Действующие чемпионы мира на ЧМ базируются в подмосковном оздоровительном комплексе «Ватутинки».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Германии встретится 23 июня на стадионе «Фишт» в Сочи с командой Швеции.

В стартовом матче группы F команда Германии со счетом 0:1 уступила соперникам из Мексики. Шведы оказались сильнее команды из Южной Кореи.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что переезд в Сочи пойдет на пользу команде.

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