Сборная Германии по футболу стала вторым финалистом Кубка конфедераций

На сочинском стадионе «Фишт» 29 июня прошел второй полуфинал турнира. В нем встретились команды Германии и Мексики.

Матч закончился уверенной победой немцев — 4:1. Дубль оформил полузащитник Леон Горецка, отличившийся на шестой и восьмой минутах. Еще один мяч в ворота Мексики на 59-й минуте забил нападающий Тимо Вернер, а на 91-й — Амин Юнес. На 89-й минуте мексиканцам удалось забить один гол, отметился Марко Фабиан.

Германия стала четвертой европейской сборной в финале Кубка конфедераций после Дании (1995), Франции (2001 и 2003) и Испании (2013).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Германии вышла в полуфинал с первого места группы В.

В первом матче группового этапа команда победила Австралию — 3:2. Встреча с Чили завершилась ничьей — 1:1. В третьем туре немцы оказались сильнее Камеруна — 3:1.

Сборная Мексики в начале турнира сыграла вничью с командой Португалии — 2:2, затем обыграла Новую Зеландию со счетом 2:1 и Россию — 2:1.

Финальный матч Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Москве. Мексиканцам предстоит встреча с командой Чили, которая 28 июня обыграла Португалию.

Сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций.

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