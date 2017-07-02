Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций

В матче, прошедшем 2 июля в Санкт-Петербурге, немцы победили команду Чили.

На 20-й минуте счет открыл полузащитник сборной Германии Ларс Штиндль. Игра завершилась со счетом 1:0.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Германии вышла в полуфинал с первого места группы В.

В первом матче группового этапа команда победила Австралию — 3:2. Встреча с Чили завершилась ничьей — 1:1. В третьем туре немцы оказались сильнее Камеруна — 3:1, а в полуфинале одолели Мексику — 4:1.

Сборная Чили заняла второе место в группе В. Ранее она одержала победу над Камеруном — 2:0. Потом сыграла вничью с Германией — 1:1. С таким же счетом чилийцы сыграли со сборной Австралии. В полуфинале в серии пенальти они обыграли португальцев — 3:0.

Третье место в турнире завоевала сборная Португалии, опередившая команду Мексики.

Сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций.

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