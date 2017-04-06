Сборная Германии прибудет в Сочи за четыре дня до матча на Кубке конфедераций

Сборная Германии по футболу планирует прибыть в Сочи за четыре дня до своего первого матча на Кубке конфедераций, который пройдет 19 июня.

«Нам предстоит 10 июня провести в Нюрнберге отборочный матч чемпионата мира против команды Сан-Марино. Затем футболисты получат два выходных, после чего проведут два тренировочных дня во Франкфурте, а 15 июня команда отправится в Сочи», — сообщили в пресс-службе Немецкого футбольного союза.

Сборная Германии 19 июня сыграет в Сочи с Австралией, 22 июня — в Казани с чилийцами, а 25 июня — в Сочи с камерунцами, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. В Москве матчи турнира примет стадион «Спартак», в Санкт-Петербурге — «Крестовский», в Казани — «Казань-Арена», а в Сочи — «Фишт». Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае.

Полное расписание матчей Кубка конфедераций смотрите здесь.

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