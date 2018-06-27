Сборная Германии проиграла Южной Корее и не вышла в плей-офф ЧМ-2018

Матч группового этапа между сборными Германии и Южной Кореи состоялся 27 июня в Казани.

В основное время команды не смогли забить. На второй минуте добавленного времени защитник Ким Ен Гвон забил гол при розыгрыше углового.

Нападающий Сон Хын Мин за минут до завершения матча забил второй мяч.

В итоге встреча завершилась победой сборной Южной Кореи со счетом 2:0. Сборная Германии заняла в группе F четвертое место и покинула турнир.

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