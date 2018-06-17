Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018       

Матч группы F прошел 17 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. Единственный гол на 36-й минуте забил Ирвин Лосано. Его признали лучшим игроком матча.

За игрой наблюдали 78 тыс. 11 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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