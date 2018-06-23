Сборная Германии вырвала победу у Швеции на матче ЧМ в Сочи

Встреча группы F прошла на стадионе «Фишт» 23 июня.

Счет на 32-й минуте открыл шведский футболсит Ула Тойвонен. Виктор Классон по правому флангу навесил на Тойвонена, а нападающий смог побороть вратаря немцев Мануэля Нойера.

На 48-й минуте шведам ответил Марко Ройс, который коленом отправил мяч в угол ворот. На 82-й минуте немцы остались в меньшинстве, защитника Жерома Боатенга удалили с поля за грубую игру.

На 95-й минуте немцы смогли вырвать победу. Решающий гол встречи забил Тони Кроос. Итог — 2:1 в пользу сборной Германии.

Матч посетили 44 тыс. 287 зрителей.

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, одержала первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла, занимают третье место и уступают немцам из-за результата в очной встрече.

В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой Мексики. Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи. Оба матча пройдут 27 июня.

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