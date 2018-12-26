Сборная столицы Кубани в декабре стала чемпионом центральной лиги «Старт». Игра проходила в Воронеже.

В эту лигу сезона КВН 2018 года входят восемь лиг из 12 городов.

«Наша команда из шести человек выступает в неизменном составе на протяжении семи лет. За это время успели поиграть в Телевизионной лиге — Международной из Минска и Первой из Казани. Играли и набирались опыта. Нынешнюю победу считаю вполне заслуженной: КВН — игра командная, а мы дружим не только в игре, но и в жизни», — сказал капитан краснодарской сборной Никита Андриенко.

Он также отметил, что «Сборная города Краснодара» находится под личным патронажем Евгения Первышова. Команде помогают решать организационные вопросы, в том числе связанные с транспортными расходами для участия в выездных играх клуба.

За титул чемпиона также боролись команды «Остановите пленку» (ВГУ, Воронеж), «Сборная ВГТУ» (Борисоглебск), «Все законно» (Воронеж), «Туапсе тоже курорт» (Туапсе), «Мед» (Воронеж), «Компот» (Белгород), «Седьмое небо» (Воронеж).

По итогам трех конкурсов: «Приветствие», «Разминка», «Видеоблог» сборная Краснодара набрала 13,8 балла. Титул чемпиона центральной лиги «Старт» «Сборная города Краснодара» разделила с командой из Туапсе. После этого команды примут участие в фестивале команд КВН в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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