Сборная Ирана прибыла в Россию на ЧМ-2018

В 20:30 5 июня самолет с футболистами приземлился в московском аэропорту Внуково.

Сборная Ирана стала первой командой ЧМ-2018, которая прибыла в Россию. Футболистов поприветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Рады приветствовать сборную Ирана в Подмосковье. Наш регион хорошо подготовился к приему гостей мирового первенства. Уверен, что все иностранные делегации останутся довольны пребыванием в Московской области во время чемпионата мира», — сказал Роман Терюшков.

В Москве 8 июня на стадионе «Спартак» футболисты сборной Ирана проведут товарищеский матч с командой Литвы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Стали известны даты прибытия на Кубань сборных ЧМ-2018.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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