Сборная Исландии будет жить в Геленджике во время ЧМ-2018

Об этом рассказала управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс.

«Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Важно не повторить ошибок, допущенных перед чемпионатом Европы во Франции. Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта», — сказала Бьяртмарс .

«Интерьеры официального отеля ФИФА в Геленджике пышностью не уступают Валгалле — обители скандинавских богов. Но ведь футбольные боги действительно достойны самого лучшего», — пишут сотрудники журнала Reykjavik Grapevine.

По информации издания, представители федерации Исландии несколько раз побывали в России прежде чем выбрать для сборной базу в Геленджике, пишет «Советский спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Бразилии по футболу во время ЧМ будет жить в Сочи.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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