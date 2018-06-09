Сборная Исландии по футболу прибыла в Геленджик

Команда прилетела на курорт 9 июня.

Футболисты будут готовиться к играм ЧМ-2018 на стадионе «Олимп».

В состав команды вошли три футболиста клуба «Ростов»: Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон. Сигурдссон ранее выступал за «Краснодар».

Сборная Исландии, которая впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию мундиаля, на групповом этапе встретится с Аргентиной, Хорватией и Нигерией.

Всего на Кубани будут базироваться шесть команд. Первыми в край прибыли испанцы. Они будут жить и тренироваться в Краснодаре. Сборную Дании 11 июня примет Анапа, для спортсменов на курорте подготовили стадион «Понтос».

Также 11 июня в аэропорту Сочи болельщики будут ждать сборную Бразилии, которая будет тренироваться на площадке «Юг-спорт». А 12 июня в Геленджике приземлится самолет сборной Швеции, ей предоставят для тренировок стадион «Спартак». Последними на своей базе в Сочи разместятся футболисты Польши — 13 июня. Они будут готовиться к играм на стадионе «Спутник».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В Сочи проведут шесть матчей турнира.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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