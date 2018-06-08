Сборная Испании 8 июня проведет открытую тренировку в Краснодаре

Прилетели спортсмены 7 июня, они базируются в Академии ФК «Краснодар».

На стадионе горожан 9 июня испанцы сыграют в товарищеском матче с Тунисом. Игра пройдет при полных трибунах. Болельщики раскупили билеты через несколько дней после старта продаж.

В рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в Сочи испанцы выйдут на поле 15 июня. Они сразятся с Португалией. Уже через три дня на стадионе «Фишт» за победу будут бороться Бельгия и Панама, 23 июня — Германия и Швеция, за ними — Австралия и Перу.

В олимпийской столице состоится также встреча 1/8-й и 1/4 финала.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Кроме Испании, кубанские города в качестве тренировочных баз выбрали еще пять команд. В Анапе разместится Дания, в Геленджике — Швеция и Исландия, в Сочи — Польша и Бразилия.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник