Сборная Испании по футболу 7 июня прибудет в Краснодар

Футболисты выбрали краевую столицу в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира.

Специально для одной из самых сильных команд мундиаля разработали схемы движения по городу, двуязычную навигацию, украсили весь путь следования.

Испанцы 9 июня выйдут на поле стадиона «Краснодар», где проведут товарищеский матч с Тунисом.

Также на Кубань прилетит сборная Исландии, которая будет готовиться к первенству в Геленджике. Там же остановятся и шведы. А 11 июня встречать будут спортсменов из Дании — для сборной в Анапе подготовили стадион «Понтос». Самая титулованная команда планеты — Бразилия — будет тренироваться в Сочи, так же, как и сборная Польши. Ее ждут примерно 13 июня.

Первая сочинская игра чемпионата мира состоится 15 июня. Всего же на поле арены «Фишт» проведут шесть матчей. Болельщиков чемпионата мира на вокзалах и в аэропортах встречают волонтеры, которые помогут гостям отыскать дорогу к отелю или стадиону и просто поднимут настроение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Испании по футболу привезет в Краснодар хамон и пармезан. Команда проведет открытую тренировку 8 июня, а 9 июня сыграет с Тунисом на стадионе «Краснодар». Билеты на встречу можно приобрести в кассах стадиона с 16 мая. На матч продали около 30 тыс. билетов.

В Краснодаре появилось граффити с портретом капитана сборной Испании Серхио Рамоса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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