Сборная Испании по футболу на матче в Краснодаре вырвала победу у Туниса

Встреча прошла 9 июня на стадионе ФК «Краснодар».

Первый тайм закончился безголевой ничьей. Счет на 84-й минуте матча открыл нападающий сборной Испании Яго Аспас. Команда Туниса не смогла ответить сопернику, итог встречи — 1:0 в пользу «красной фурии».

Матч посетили 31 тыс. 116 зрителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодар 7 июня прилетела сборная Испании по футболу. Мэр Евгений Первышов пожелал команде хороших впечатлений от столицы Кубани.

Испанцы привезли в Краснодар хамон и пармезан. Команда 8 июня провела тренировку на стадионе «Краснодар», за которой наблюдали более тысячи человек.

В Краснодаре появилось граффити с портретом капитана сборной Испании Серхио Рамоса, город украсили 1 тыс. композитных панелей с флагами России и Испании и панно с символикой чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. Первый матч ЧМ-2018 в Сочи проведут сборные Португалии и Испании. Встреча пройдет 15 июня.

Стадион ФК «Краснодар» открыли 9 октября 2016 года матчем сборной России с Коста-Рикой. Его строительство было начато в 2013 году. Вместимость арены составляет около 33 тыс. зрителей.

Фоторепортаж с экскурсии по стадиону ФК «Краснодар» с Сергеем Галицким смотрите здесь.

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