Сборная Испании по футболу привезет в Краснодар хамон и пармезан

Команда прибудет в столицу Кубани 7 июня.

Испанцы также возьмут с собой шеф-повара, который проведет несколько мастер-классов для работников краснодарской базы. Для этого в делегацию включили двух дополнительных переводчиков.

Представители сборной отметили, что их устраивает качество продуктов в местных магазинах, поэтому с собой они привезут только хамон и сыр пармезан.

На тренировочном поле базы ФК «Краснодар» испанцы попросили покороче подстричь газон, а также выделить для футболистов кофемашину, пишет «Советский спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

Сборная Испании в Краснодаре проведет открытую тренировку 8 июня, а 9 июня сыграет с Тунисом на стадионе «Краснодар». Билеты на встречу можно приобрести в кассах стадиона с 16 мая. На матч продали около 30 тыс. билетов.

В Краснодаре появилось граффити с портретом капитана сборной Испании Серхио Рамоса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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