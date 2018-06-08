Сборная Испании по футболу провела тренировку на стадионе «Краснодар»

Команда выбрала Краснодар в качестве базы на время чемпионата мира по футболу. В городе спортсмены будут отдыхать и тренироваться в промежутках между играми.

На первую тренировку пришли сотни гостей. Приглашение получили самые преданные болельщики сборной Испании. Команда самостоятельно разыгрывала билеты. Часть досталась и кубанским поклонникам футбола.

Именно испанцы откроют в крае чемпионат мира: 15 июня команда сразится с португальскими футболистами на стадионе «Фишт». Главная футбольная арена Кубани примет в общей сложности шесть матчей. За выход из группы на южном поле поборются сборные Бельгии и Панамы, Германии и Швеции, Австралии и Перу, после чего пройдут две игры серии плей-офф.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник