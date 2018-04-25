К приезду команды в городе разместят 1 тыс. композитных панелей с флагами России и Испании и панно с символикой чемпионата мира по футболу.

Готовность Краснодара к приему сборной Испании, ее болельщиков и предстоящему чемпионату мира по футболу обсудили на совещании, которое провел мэр Евгений Первышов.

На заседании сообщили, что сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня. Сейчас завершается разработка схемы маршрутов движения команды, двуязычной схемы навигации — мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК «Краснодар», указателей на остановках общественного транспорта.

На гостевых магистралях, маршрутах движения команды установят 1 тыс. специальных вывесок с флагами Испании и России, а также композитных изображений с символикой ЧМ-2018. Дизайн уже разработали.

Для гостей города оборудуют более 100 указателей пешеходной мультиязычной навигации. На остановках общественного транспорта разместят схему маршрутов на двух языках. Помогать зарубежным гостям будут 120 волонтеров. С 09:00 до 21:00 они будут дежурить в 12 местах города — возле стадионе ФК «Краснодар», в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на улице Красной, 3, в районе Театральной площади, в ТРЦ «Галерее Краснодар», в сквере имени Жукова, возле кинотеатра «Аврора», в парках имени 30-летия Победы и «Солнечном острове», в Чистяковской роще и Городском саду.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

Сборная Испании выбрала Краснодар в качестве базы на ЧМ-2018 по футболу. СМИ сообщили, что команда заплатит за аренду базы ФК «Краснодар» 30 тыс. долларов в день. Испанцы планируют сыграть со сборной Туниса на стадионе ФК «Краснодар».

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