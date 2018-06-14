Сборная Испании провела в Сочи тренировку

Команда 15 июня сыграет против Португалии на стадионе «Фишт».

Испанцы провели тренировку на сочинской арене в полном составе. Также прошла пресс-конференция главного тренера сборной Фернандо Йерро и капитана Серхио Рамоса.

«У нас огромное желание победить на чемпионате мира. Как капитан я должен мотивировать команду, у меня большая роль. Это футбол, в нем бывают сложные моменты. Но нужно уметь их преодолевать. Будем играть спокойно и уважать каждого соперника», — подчеркнул защитник сборной Испании.

Рамос пошутил, что больше любит играть вместе с форвардом Португалии Криштиану Роналду, чем против него.

«Буду стараться его удержать. И надеюсь, что для любителей футбола матч получится привлекательным», — сказал футболист.

Фернандо Йерро выразил уверенность в том, что его команда одолеет португальцев в стартовом матче чемпионата мира, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты сборной Испании выбрали Краснодар в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира.

Команда прилетела в Краснодар 7 июня. Мэр Евгений Первышов пожелал испанцам хороших впечатлений от столицы Кубани. Испанцы 9 июня на стадионе ФК «Краснодар» обыграли сборную Туниса.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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