Сборная Испании выбрала Краснодар в качестве базы на ЧМ-2018 по футболу

Об этом испанским СМИ сообщил спортивный директор Королевской федерации футбола (RFEF) Фернандо Йерро.

«Мы решили, что Краснодар станет базой национальной сборной Испании. Это было непростое решение. Мы посетили 13 мест, прежде чем остановиться на этом варианте. Расстояние, спортивные сооружения, которые необходимы. Эти мелочи играли ключевую роль», — пояснил Йерро.

На групповом этапе чемпионата мира по футболу — 2018 испанская сборная сыграет против национальных команд Португалии, Ирана и Марокко. Матчи пройдут в Сочи, Казани и Калининграде соответственно, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учебно-тренировочная база ФК «Краснодар» — «Четук» — находится в 10 км от городской черты Краснодара. База располагает пятью полноразмерными полями с естественным травяным покрытием, одним травяным полем уменьшенного размера, одним полноразмерным полем с синтетическим газоном.

Сборная Исландии во время чемпионата мира по футболу — 2018 будет жить в Геленджике. Сборная Бразилии — в Сочи.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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