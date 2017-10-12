Сборная Испании заинтересовалась базой ФК «Краснодар» для проживания на ЧМ-2018

Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«Испания проявляет интерес к базе в Краснодаре», — сказал собеседник.

Сборная Испании набрала 28 очков в десяти матчах и заняла первое место в отборочной группе G, что позволило ей выйти в финальную стадию чемпионата мира — 2018.

Учебно-тренировочная база ФК «Краснодар» — «Четук» — находится в 10 км от городской черты Краснодара. База располагает пятью полноразмерными полями с естественным травяным покрытием, одним травяным полем уменьшенного размера, одним полноразмерным полем с синтетическим газоном, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Исландии во время чемпионата мира по футболу — 2018 будет жить в Геленджике. Сборная Бразилии — в Сочи.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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