Сборная Кот-д’Ивуара по футболу начала тренировки в Краснодаре

Сборная Кот-д’Ивуара по футболу 22 марта прилетела в Краснодар. Команда проведет товарищеский матч с Россией.

В этот же день на поле Академии ФК «Краснодар» прошла закрытая для СМИ тренировка гостей. В пресс-центре стадиона «Краснодар» 23 марта пройдет пресс-конференция с участием тренера и одним из игроков команды. По ее окончанию состоится предматчевая тренировка сборной, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу 20 марта прилетела в столицу Кубани. Команда также начала подготовку к поединку.

Матчи против Кот-д’Ивуара и Бельгии — контрольные перед Кубком конфедераций.

Четыре игрока ФК «Краснодар» вошли в сборную. По словам тренера «черно-зеленых» Игоря Шалимова, голкипер Станислав Крицюк не сможет выступить за сборную из-за травмы. Также под вопросом участие в матче форварда Федора Смолова.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что футболисты сборной в предстоящих матчах должны показать такую же самоотдачу, которую они демонстрируют в играх за свои клубы.

Российский футбольный союз реализовал 21 тыс. билетов на предстоящий матч. Африканские студенты смогут посетить футбольный матч сборных России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре бесплатно.

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