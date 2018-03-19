Сборная Краснодара стала победителем Кубка губернатора по плаванию

Финальный этап соревнований прошел в Динском районе. В двух предыдущих участие приняли 100 тыс. юных спортсменов со всей Кубани.

В заключительном за звание лучших боролись 128 пловцов из 16 районов. В каждой команде по четыре юноши и девушки, возраст — от десяти до 12 лет.

«Здесь собрались самые сильные дети. Это возраст, который еще особо не задействован в первенствах края. Для них это как бы первый старт такой серьезный», — сказал тренер по плаванию Александр Скобелев.

Участники соревновались в комбинированной смешаной эстафете, на дистанции 200 м комплексным плаванием и на 100-метровке вольным стилем. Лучше всех с дисциплинами справились краснодарцы, они стали первыми.

Героем команды стал Артем Кисленок. У него два золота и одно серебро. На одной победной дистанции признается пришлось потрудиться.

«Самая сложная дистанция на этих соревнованиях — комплекс 200 м. Были все способы, это сложнее», — отметил победитель соревнований Артем Кисленок.

Вторыми на Кубке губернатора стали представители Динского района. Третье место — у команды из Новороссийска.

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