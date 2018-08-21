Сборная Краснодарского края по женскому футболу заняла 3-е место в первенстве России

Кубанские спортсменки стали бронзовыми призерами первенства России среди команд до 17 лет.

В матче за третье место в упорном поединке они одолели команду из Санкт-Петербурга. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти наши футболистки были точнее — 4:3. В прошлом году в первенстве страны они выступили удачливее и стали вторыми. В этом, к сожалению, повторить результат не смогли. Впрочем, уверяют тренеры, стабильности от игроков этого возраста ожидать трудно.

«Сейчас у них, наверное, самый сложный возраст, переломный момент — это переход во взрослый футбол, взрослая жизнь, профессиональные команды. Не у каждого получается выдержать этот момент. Не все идут до конца», — рассказал старший тренер молодежной и юниорской сборных России по женскому футболу Валентин Гавва.

Первенство России для Краснодарского края — событие не новое. На Кубань уже много лет приезжают сильнейшие молодежные команды со всей страны. Прежде всего, из-за отличных погодных условий.

«В Краснодарский край я часто приезжаю, в футболе уже больше 15 лет. Для соревнований это, наверное, одно из самых идеальных мест. В плане проживания, питания и доступности транспорта», — отметил главный тренер сборной Московской области Дмитрий Кудряшов.

Крымская футбольная база на этот раз стала счастливой для сборной Москвы. В финале столичные футболистки по пенальти обыграли соперниц из Подмосковья.

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