Сборная Кубани стала призером первенства России по спортивной акробатике

Соревнования проходили в селе Покровском в Московской области.

Юные спортсмены посвятили свои победы 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

По итогам выступлений в возрастной группе 13-19 лет кубанские акробаты стали вторыми. Из 13 человек в составе сборной края 11 — воспитанники краснодарской СДЮСШ №1, которая является одной из старейших спортивных школ региона. Это Амина Омари, Анна Борисова, Екатерина Сысоева, Максим Куделин, Олег Иванов, Родион Задорожний, Анастасия Чохняй, Ренат Алиев, Максим Машкетов, Даниил Вютерих и Даниил Леонтьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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