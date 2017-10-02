Сборная Кубани взяла серебро Суперкубка по керлингу

Всероссийские отборочные соревнования среди мужских команд проходили в сочинском центре «Ледяной куб».

В финале Суперкубка команда Краснодарского края уступила сборной Санкт-Петербурга и заняла второе место. Бронзу завоевала команда из Подмосковья.

В краевом министерстве физической культуры и спорта пояснили, что теперь сборная Санкт-Петербурга представит страну на чемпионате Европы и Олимпийском квалификационном турнире. Отмечается, что команда будет доукомплектована игроком кубанской сборной Сергеем Глуховым, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полуфинале команда Краснодарского края со скипом Евгением Архиповым на тай-брейке обыграла сборную Московской области со скипом Александром Ереминым со счетом 7:4.

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