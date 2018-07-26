Сборная КубГУ не прошла в полуфинал чемпионата Европы по футболу среди вузов

Действующий чемпион Европы среди университетских команд проиграл Хорватии и не вышел в полуфинал континентального первенства в португальском Коимбре.

В матче 1/4 финала футболисты краснодарского вуза уступили представителям хорватского Университета Сплита со счетом 1:2. Первая половина встречи завершилась вничью — 1:1.

На гол Антонио Павлиновича на третьей минуте матча КубГУ ответил точным ударом Амаля Вардании. Победу Университету Сплита принес гол Павлиновича, оформившего дубль на 51-й минуте поединка.

В полуфинальном матче минитурнира за пятое-восьмое места, который состоится 27 июля, КубГУ встретится с проигравшим в четвертьфинальном матче между немецким Университетом Вехта и финским Университетом Ювяскюля, сообщает «РБК-Краснодар».

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