Сборная КубГУ по футболу стала чемпионом России среди студентов

Для победы краснодарцам в последнем туре нужно было обыграть коллектив Крымского федерального университета.

Задача перед стартовым свистком выглядела несложной. Крымчане из 15 предыдущих матчей проиграли десять и в этой игре выглядели явным аутсайдером.

«Против нас почему-то все так играют. Все играют, как на последний бой выходят. Это было ожидаемо, и мы к этому привыкли», — сказал игрок ФК КубГУ Дмитрий Прокопенко.

В этом поединке крымчане выдали одну из лучших игр в сезоне. В первом тайме сумели сохранить ворота на замке, в начале второго вышли вперед. Затем настало время игрока кубанцев Дмитрия Прокопенко. Сначала он неудачно исполнил 11-метровый, пробил точно во вратаря. Вскоре, правда, исправился. Оказался первым на добивании и сравнял счет. Развязка встречи наступила на последних секундах. Подача с углового, серия рикошетов, и краснодарцы все же затолкали мяч в сетку. Волевую победу своей команде принес Илья Догонов, 2:1, КубГУ — чемпион России.

«Надо отдать должное сопернику: он вышел с нами, как на последний бой. Они играли с невероятным воодушевлением, они поставили перед собой задачу не проиграть и сделали все для этого. И, пожалуй, у них только в конце матча наступила суета и неуверенность, которой мы воспользовались», — отметил ректор КубГУ Михаил Астапов.

«Мы верили до конца, что сможем забить. В конце пошел навал, в результате забили. Все вместе радовались, поздравляла семья, писали, звонили. Было очень много эмоций», — рассказал игрок ФК КубГУ Илья Догонов.

Студены Кубанского и Саратовского университетов набрали по итогам 15 матчей по 36 очков, но краснодарцы смогли обойти конкурента за счет победы в личной встрече. В итоге КубГУ — трехкратный чемпион Национальной студенческой футбольной лиги. Ранее они были сильнейшими в сезонах 2014-2015 и 2015-2016.

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