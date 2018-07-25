Сборная КубГУ по футболу вышла в четвертьфинал Европейских университетских игр

Футбольный клуб Кубанского государственного университета обыграл команду румынского университета Бабеш-Бойяи со счетом 1:0.

К игре команды подошли в разном статусе: кубанские студенты два своих предыдущих матча выиграли, а румынские — оба проиграли и лишились шансов на выход из группы.

Первые 45 минут футболисты провели в борьбе за инициативу, без опасных моментов. На 57-й минуте мяч в свои ворота отправил Михай-Мариан Оникас из Румынии. После этого кубанцы отошли в оборону и смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности.

«Все команды уже знают нас, поэтому стараются с нами играть. Главное для нас — выиграть, а там уже как получится», — отметил игрок ФК КубГУ Зафар Рахимов.

«Мы поставили перед собой задачу — дать возможность сыграть всем футболистам, которые приехали с нами. Мы эту задачу выполнили, все получили игровой опыт, что-то возьмем себе на заметку для последующих матчей. Я надеюсь, что в 1/4 финала это нам пригодится», — сказал президент ФК КубГУ Михаил Астапов.

Кубанский госуниверситет вышел из группы с первого места со 100-процентным показателем. В четвертьфинале их соперником станет хорватский университет из города Сплит. Матч состоится 26 июля в 13:30.

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