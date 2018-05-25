Сборная КубГУ стала чемпионом Национальной студенческой футбольной лиги

Решающий матч прошел 25 мая в Смоленске.
Футбольному клубу Кубанского государственного университета противостояла команда Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (Симферополь). В случае победы кубанцы становились чемпионами НСФЛ.
Встреча усилиями Ильи Догонова завершилась в пользу КубГУ со счетом 2:1.
Футболисты из Краснодара в третий раз стали чемпионами национальной лиги и в восьмой раз — лучшими в России, сообщает пресс-служба лиги.
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