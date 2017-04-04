Сборная КубГУ сыграет в туре Национальной студенческой футбольной лиги

Сборная по футболу Кубанского государственного университета 4 апреля начнет очередной тур Национальной студенческой футбольной лиги.

Первый соперник — команда Смоленской академии физической культуры и спорта. Также на соревнованиях, которые пройдут в Саратове, выступят представители местного государственного университета и студенты ставропольского Северо-Кавказского федерального университета. С ними краснодарцы сыграют 5 апреля. С саратовцами матч пройдет 6 апреля.

На данный момент КубГУ в турнирной таблице занимает девятую строчку. Чтобы поправить свое положение и подтвердить звание фаворитов лиги, нужно побеждать трижды. Кубанские студенты — действующие чемпионы страны, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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