Сборная КубГУ сыграет в туре Национальной студенческой футбольной лиги

0
0

64f19faf254306c8817ece1a117d2bdf Сборная КубГУ сыграет в туре Национальной студенческой футбольной лиги

Сборная по футболу Кубанского государственного университета 4 апреля начнет очередной тур Национальной студенческой футбольной лиги.

Первый соперник — команда Смоленской академии физической культуры и спорта. Также на соревнованиях, которые пройдут в Саратове, выступят представители местного государственного университета и студенты ставропольского Северо-Кавказского федерального университета. С ними краснодарцы сыграют 5 апреля. С саратовцами матч пройдет 6 апреля. 

На данный момент КубГУ в турнирной таблице занимает девятую строчку. Чтобы поправить свое положение и подтвердить звание фаворитов лиги, нужно побеждать трижды. Кубанские студенты — действующие чемпионы страны, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ