Сборная КубГУ впервые прошла в 1/4 финала Премьер-лиги КВН

Команда «КубГУ» впервые в истории прошла в четвертьфинал Премьер-лиги КВН.

Очередной сезон Премьер-лиги стартовал в Москве 28 февраля. Его участниками стали 24 команды.

В первой 1/8 финала выступали воронежские команды МЧС России «Есть Смысл Спасать» и Сборная ВГТУ «Голливуд», две команды из Москвы «Сборная РУДН» и «Меган Фокс» РЭУ имени Плеханова, «Сборная Тульской области», «Казань», Женская сборная НГУ «Я обиделась» и команда «КубГУ».

Все участники выступили с «Приветствием». Из восьмерых команд жюри выбрало трех победителей, которые выступят в четвертьфинале. Вместе с КубГУ в следующий этап прошли команды РУДН и Казань.

В четвертьфинал прошла еще одна команда из краевой столицы — это сборная Краснодарского высшего военного училища Top Secret. Она выступала во второй 1/8 финала.

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