Сборная Марокко сыграла вничью с командой Испании в матче ЧМ по футболу

Игра прошла 25 июня в Калининграде.

Матч завершился с результатом 2:2.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Футболисты Испании 20 июня победили команду Ирана в матче ЧМ-2018. Сборная Португалии 20 июня выиграла у Марокко.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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