Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи на ЧМ

Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону 23 июня.

Счет открыл нападающий мексиканцев Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте. Хавьер Эрнандес на 66-й минуте увеличил разрыв. В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).

Итог встречи — 2:1 в пользу сборной Мексики.

В заключительном туре группового этапа мексиканцы сыграют с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня.

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