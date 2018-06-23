Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи на ЧМ

Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону 23 июня.
Счет открыл нападающий мексиканцев Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте. Хавьер Эрнандес на 66-й минуте увеличил разрыв. В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).
Итог встречи — 2:1 в пользу сборной Мексики.
В заключительном туре группового этапа мексиканцы сыграют с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня.
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