Сборная Мексики победила команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

Сборная Мексики по футболу 21 июня выиграла у национальной команды Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций — 2017.

Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт».

Счет на 42-й минуте открыл нападающий новозеландской команды Крис Вуд. На 54-й минуте мексиканцам удалось отыграться, отличился Рауль Хименес. Другой игрок сборной Мексики Орибе Перальта на 72-й минуте увеличил отрыв — 2:1. Больше команды забить не смогли.

В турнирной таблице лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу с нулем очков.

Мексиканцы 24 июня сыграют в Казани с командой России, а сборная Новой Зеландии в Санкт-Петербурге встретится с Португалией.

Для новозеландцев матч не будет иметь турнирного значения, в плей-офф выйти они уже не смогут. Мексике для попадания в полуфинал достаточно сыграть с российскими футболистами вничью.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу 21 июня проиграла национальной команде Португалии со счетом 1:0.

Полное расписание матчей Кубка конфедераций смотрите здесь.

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