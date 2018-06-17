Сборная Панамы прибыла в Сочи

Команда 18 июня проведет на стадионе «Фишт» матч против сборной Бельгии.

В Сочи 17 июня прошла пресс-конференция главного тренера панамцев Эрнана Дарио Гомеса и голкипера команды Хайме Пенедо. Они поделились планами на матч и отметили отличную организацию мундиаля.

«Я здорово себя здесь чувствую. С точки зрения организации здесь — очень хорошо. Мы живем в Саранске, нас там хорошо приняли. И до сих пор все было прекрасно. Мы довольны. Мы проделали большой путь и рады, что получили возможность представить Панаму здесь. Знаем, что это будет нелегко, но мы попытаемся завтра выиграть», — отметил вратарь Хайме Пенедо.

По словам тренера Эрнана Дарио Гомеса, Россия — очень хорошо организованная и дисциплинированная страна.

«Здесь все чисто. Многое нам очень нравится. Безопасность в России — на высшем уровне. В этой стране мы чувствуем себя спокойно. Мы действительно рады, что попали сюда. Команда хорошо готова и понимает, какая на них лежит ответственность. Постараемся выступить как можно лучше и выйти из группы», — подчеркнул Гомес.

Для него этот чемпионата мира — уже не первый в карьере. В разные годы он привозил на турнир сборные Колумбии и Эквадора. Национальная команда Панамы отобралась на ЧМ впервые.

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